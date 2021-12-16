Криминальный курьёз на одесской границе: водитель не знал, что везёт

На автодороге Кишинёв-Полтава пограничники Подольского отряда остановили автомобиль Renault Trafic, за рулём которого находился гражданин Украины.

По сообщению Госпогранслужбы, в ходе проверки этого авто выяснилось, что 34-летний уроженец города Подольска перевозил 250 л жидкости с характерным запахом спирта и более 16 тыс. пачек сигарет с акцизными марками Молдовы без документов с целью реализации на местных рынках.

Во время беседы с пограничниками водитель утверждал, что товарищ попросил забрать весь этот груз и перевезти его из одного населённого пункта в другой, а что именно было в машине, он не знал.

Предварительная сумма конфискованного груза составила 700 тысяч гривен.

Груз передан представителям Одесской таможни. Продолжаются неотложные следственные действия.

Как сообщала Одесса News, в декабре таможенники в Одесской области предотвратили контрабанду 24 тонн нитрата калия из Израиля.

Фото: Гостаможслужба

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