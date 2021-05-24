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Одесские пограничники «перекрыли кран» топливным контрабандистам

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Пограничники «перекрыли кран» топливным контрабандистам.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«Многолетняя борьба с так называемыми «чёрными бункеровщиками» закончилась уничтожением канала нелегальной транспортировки нефти в Чёрном море!», — говорится в сообщении.

На представленном пограничниками видео представлены схемы «деятельности» топливных контрабандистов.

Как сообщала Одесса News, в марте 2021 года Киевский райсуд Одессы приговорил к 5 годам лишения свободы (условно) и штрафу в размере 425 тыс. грн, без конфискации имущества директора компании Prosperity Developments SA, через которую компании-нерезиденты ввозили нефтепродукты под видом транзита на территорию Украины на протяжении 2011-2014 годов и продавали их оптовым покупателям без уплаты в госбюджет налогов, сборов и платежей и с оформлением поддельных документов о якобы вывозе этих нефтепродуктов за пределы Украины.

Фото и видео: Госпогранслужба

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