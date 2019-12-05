Одесские пограничники задержали преступника из Турции

Сотрудники Госпогранслужбы в Международном аэропорту «Одесса» задержали гражданина Турции.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на проходящего пограничный контроль в аэропорту 58-летнего турецкого подданного сработала база данных Интерпола.

Во время проверочных мероприятий пограничники выяснили, что гражданин Турции, оформлявшийся на рейс домой, разыскивается международной полицейской службой за разбойное нападение, совершённое на родине.

Иностранец для дальнейших правовых действий передан представителям Нацполиции.

Фото: Госпогранслужба