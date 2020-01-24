15 килограммов наркосодержащих таблеток достались одесским пограничникам

В Одесской области правоохранители разоблачили канал перемещения таблеток, предварительно наркосодержащих, организованный иностранцами.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«В ходе реализации оперативной информации в рамках уголовного производства сотрудники отдела по борьбе с трансграничной преступностью управления оперативно-розыскной деятельности Южного регионального управления Госпогранслужбы, под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области и при силовой поддержке пограничников отдела спецназначения Одесского пограничного отряда, ликвидировали канал контрабандного перемещения через границу наркосодержащих таблеток», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители в вечернее время остановили за несколько сотен метров от границы автомобиль «Рено», в котором находились двое граждан Республики Молдова и один гражданин Армении. При осмотре машины обнаружено 15 килограммов таблеток, предварительно наркосодержащих, которые они пытались переместить из Приднестровья в Украину, на направлении н.п. Лучинское.

Сейчас в уголовном производстве проводятся первоочередные следственные действия, по результатам которых будут решены вопросы сообщения о подозрении и избрании меры пресечения задержанным.



Досудебное расследование осуществляет следственный отдел ГУ СБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News. Киевский районный суд Одессы в декабре 2019 года избрал задержанным пограничниками участникам организованной преступной группы, занимавшейся распространением наркотиков и оружия, меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Фото и видео: Госпогранслужба