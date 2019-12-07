Суд арестовал задержанных одесскими пограничниками наркодилеров

Киевский районный суд Одессы избрал задержанным днями пограничниками участников организованной преступной группы, занимавшейся распространением наркотиков и оружия, в виде в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что сотрудники оперативных подразделений Госпогранслужбы разоблачили и задокументировали факты преступной деятельности ОПГ, действовавшей как в контролируемых пограничных районах, так и других регионах Украины.

«Оперативно-розыскные мероприятия по этой группе были довольно продолжительными. В октябре правоохранители задержали первых двух её участников. Реализовав оперативную информацию, сотрудники Госпогранслужбы и ГУНП в Одесской области 4 декабря 2019 года провели обыски в одном из домохохяйств Одессы, где и задержали двух человек, которые перед этим были объявлены в розыск.

Суд определил залог размером 750 тысяч гривен одной задержанной и более 1 миллиона гривен — другой.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.