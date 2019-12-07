Дональд и Мелания Трамп зажгли огни на главной рождественской ёлке США

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп торжественно зажгли огни на национальной рождественской ёлке в Вашингтоне.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Hill.

«Это честь быть сегодня здесь со всеми … Мы с Меланией хотим пожелать вам очень счастливого Рождества», — сказал президент Трамп перед тем, как первая леди нажала кнопку и зажгла праздничные огни 9-метровой ёлки, установленной перед Белым домом.

Среди гостей были министр внутренних дел США Дэвид Бернхардт, законодатели Марк Медоуз, Джим Джордан и Джон Рэтклифф.

Музыкальное сопровождение обеспечивал инструментальный ансамбль Корпуса морской пехоты.

Трамп в своём выступлении поблагодарил ветеранов и военнослужащих, поздравил сотрудников правоохранительных органов, секретной службы, врачей и пожарных.

Национальная ёлка украшена орнаментами со всех штатов, 50 тысячами лампочек и 450 большими белыми звёздами.

Как отмечается, Служба национальных парков посадила ель в конце октября. Предыдущее дерево, колорадская голубая ель из Вирджинии, было высажено в 2012 году, но в 2014 году его повредило сильным ветром. Кроме того, в прошлом году ель была повреждена, когда на неё пытался вскарабкаться мужчина.

Кстати. Традиция зажигать огни на рождественской ёлке у Белого дома была заведена в 1923 году 30-м президентом США Джоном Калвином Кулиджем и с тех пор ни разу её не нарушили.