Семь стран закупят средства ПВО для Украины более чем на €107,5 млн

Министерства обороны Великобритании, Нидерландов, Дании и США заявили о совместной закупке средств противовоздушной обороны для Украины на €107,5 млн.

Об этом 15 июня сообщает издание ГОРДОН со ссылкой на сайт британского правительства.

По его данным, будут поставлены «сотни ракет ПВО малой и средней дальности» и сопутствующие системы, необходимые для защиты критически важной национальной инфраструктуры Украины и дальнейшего обеспечения успеха контрнаступления в ближайшие месяцы.

«Министерства обороны Дании, Нидерландов, Великобритании и министерство обороны Соединенных Штатов сегодня объявили о том, что они объединяют свои усилия для поставки высокоприоритетного оборудования противовоздушной обороны в Украину, удовлетворяя её самые неотложные потребности в противовоздушной обороне, поскольку Россия продолжает свои дерзкие ракетные и беспилотные атаки на украинские города», – говорится в сообщении.

Британское правительство отмечает, что поставка оборудования уже началась и должна быть завершена в течение нескольких недель.

Накануне минобороны Литвы также сообщило о новой закупке ракет для украинского ПВО в рамках этой инициативы. Совместно с Великобританией, Норвегией, Нидерландами, Данией, Швецией и Исландией Литва закупит для Украины средства противовоздушной обороны на сумму €107,5 млн, говорится в сообщении.

Вклад Литвы составляет €6 млн. Эта закупка является первым из пяти запланированных пакетов поддержки в рамках второго раунда поставок Международного фонда для Украины, в который семь союзных стран собрали почти €608 млн.

Для справки. Министры обороны стран – членов Объединённых экспедиционных сил – Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Великобритании – встречались 13 июня в Амстердаме. Согласно их итоговому заявлению, союзники Украины выделят новый пакет средств противовоздушной обороны на £92 млн.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

