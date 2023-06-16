Страны НАТО уже начали обучение украинских пилотов на истребителях F-16

Страны НАТО уже начали обучение украинских пилотов на западных истребителях F-16.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 15 июня журналистам в Брюсселе перед встречей в формате «Рамштайн», пишет издание ГОРДОН, выступление транслировал YouTube-канал НАТО.

«Я приветствую решение нескольких союзников дальше поддерживать Украину во время обучения пилотов. Это важно и это позволит нам на последнем этапе принять решение о поставке истребителей четвёртого поколения, таких как, например, F-16», – заявил он.

Столтенберг поблагодарил Данию за то, что она играет руководящую роль в оказании поддержки в этом вопросе, и за готовность обучать украинских пилотов.

«Когда именно будут приниматься решения, говорить рано, но тот факт, что обучение началось, дает нам возможность также принять решение о поставке самолётов, и тогда пилоты будут готовы летать на них», – сказал Столтенберг.

Йенс Столтенберг

Для справки. Украина может получить F-16 уже этой осенью, намекнули в Минобороны Украины. Предполагается, что первой страной, которая передаст Украине истребители, будут Нидерланды (государство недавно расторгло сделку по продаже F-16 частной американской компании Draken International). 9 мая премьер-министр страны Марк Рютте заявлял, что его правительство допускает возможность передачи Украине истребителей F-16.

Cпикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 11 июня заявлял, что пилоты, которые будут учиться летать на F-16, находятся «на низком старте», но обучение ещё не началось.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен говорила 12 июня, что это должно произойти летом. Программа обучения, по её словам, займет шесть месяцев.

Как сообщала Одесса News, по заявлению Столтенберга в июне 2023 года, Украина располагает необходимым оружием и боеприпасами для освобождения своей территории от российских оккупантов.

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