478-е сутки войны: ВСУ наступают на 3-х направлениях и добиваются успехов

Начались 478-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины.

Всего 15 июня ВСУ наступали как минимум на трёх направлениях и добились успехов. Как пишет УНИАН, Институт изучения войны (ISW) cообщает об успешной наступательной операции на север и северо-запад от Бахмута, продолжающихся попытках улучшения тактического положения ВСУ на Угледарском направлении.

Противник же и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений, информирует в оперативной сводке состоянием на 6 утра 16 июня Генштаб ВСУ.

Марьинка

Военные эксперты из США информируют, что в районе Орехово-Васильевки Донецкой области украинская армия наращивает темп наступления в связи с улучшением погоды. Также успехи есть у Малой Токмачки (здесь зафиксировано продвижение ВСУ до 3 км) и в районе Большой Новосёлки (до 7 км). Освобождено до 7 населённых пунктов с начала контрнаступления. Возвращено под контроль более 100 квадратных километров украинской территории.

«Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками были уничтожены 20 иранских ударных БпЛА типа Shahed-131/136, БпЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10″ и ещё 3 разведывательных БпЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс С-300, 4 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, 3 склада боеприпасов и 7 артиллерийских подразделений на огневых позициях», — говорится в сводке военных.

В американском Институте изучения войны сделали предположение, что украинское контрнаступление может быть усложнено из-за широкого применения оккупантами средств радиоэлектронной борьбы — именно этот вид оборудования всё чаще попажает в ежедневные сводки по уничтоженной технике оккупантов.

В своих выводах американские аналитики опираются на слова рашистских «военкоров», хваставшихся хорошей работой подразделений РЭБ, которое якобы затрудняет для украинцев использование высокоточных боеприпасов и сильно нарушает украинскую связь.

Как утверждали эти самые «военкоры», комплексы РЭБ «Мурманск-БН» оккупанты используют для нарушения работы датчиков украинских средств воздушной разведки, а комплексы РЭБ «Красуха-4» — для подавления связи со спутниковыми сигналами в радиусе 300 км.

На Лиманском направлении в течение суток противник вёл безуспешные наступательные действия в районах Стельмаховки в Луганской области и Выемки, Весёлого и Раздолевки Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.

На Шахтёрском направлении, по сообщению Генштаба ВСУ, враг проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Водяного Донецкой области, успеха не имел, а на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия.

Среди причин, затрудняющих Украине контрнаступление, по мнению военных экспертов США, остаются фортификационные сооружения врага по всей линии фронта и отсутствие паритета оружия — у врага его всё ещё больше.

«Эти факторы на практике оказались большой проблемой. Например, 47-я бригада ВСУ во время таких атак у Малой Токмачки потеряла первые Bradley и Leopard, а в 37-й — из почти 50 человек после штурмов остались 20 бойцов (другие либо ранены, либо убиты, либо захвачены в плен)», — предполагают американские аналитики.

По оценке ISW, продолжающиеся украинские наступательные операции, вероятно, создают условия для более широких целей украинского контрнаступления, которые не сразу ясны и, следовательно, представляют собой начальную фазу продолжающегося контрнаступления.

Как сообщала Одесса News, 11 июня воины ВСУ деоккупировали населённые пункты Благодатное, Макаровка и Нескучное в Донецкой области.

На главном фото АрмiяINFORM командир украинского малого бронированного артиллерийского катера, старший лейтенант Артём. Карьеру офицера в составе ВМС Украины Артём начал практически с первых дней широкомасштабного вторжения России в нашу страну. После обучения в Институте ВМС по специальности «Корабельное оружие и средства навигации» он 5 марта 2022 года был назначен на должность дивизионного штурмана в одну из воинских частей в городе Очаков. С тех пор Артём успел принять участие в обороне пункта базирования, в работе управления тактической группы, а затем после стажировки стать командиром катера. С началом войны катер участвовал в постановке минных заграждений, чтобы помешать вражеским кораблям приближаться к Одессе.

Фото в тексте: Генштаб, ВМС ВСУ/Facebook

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