В бою за Украину погиб житель Одесской области Михаил Собченко, светлая ему память

9 октября во время выполнения боевого задания на Покровском направлении фронта погиб 23-летний военный, житель Тузловской громады Белгород-Днестровского района Одесской области Михаил Собченко.

Об этом 11 октября сообщили в Тузловской общине.

Михаил Собченко родился 2 апреля 2001 года.

На фронте Михаил получил тяжёлые ранения в районе населённого пункта Селидово Донецкой области, несовместимые с жизнью.

У Михаила остался маленький ребёнок.

Одесса News сообщала о гибели 7 октября 2024 года в районе населённого пункта Курдюмовка Бахмутского района Донецкой области жителя села Богатое Измаильского района, разведчика-оператора разведывательного отделения разведывательной роты солдата Николая Чилика.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Тузловская громада/Facebook

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