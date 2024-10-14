Объявлен лауреат Нобелевской премии мира

Нобелевскую премию мира в 2024 году получила японская организация Nihon Hidankyo, объединяющая пострадавших от атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в конце Второй мировой войны.

Об этом Нобелевский комитет сообщил в соцсети X, пишет издание ГОРДОН.

В заявлении отмечают, что организация получила награду «за усилия, направленные на создание мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию через свидетельства очевидцев того, что ядерное оружие больше никогда нельзя использовать».

В преддверии начала нобелевской недели одним из фаворитов на получение премии мира называли Президента Украины Владимира Зеленского. Однако агентство Reuters отмечало, что это маловероятно, поскольку лидеры находящихся в состоянии войны стран редко выигрывают эту награду.

Для справки. В 2023 году норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить Нобелевскую премию мира иранской правозащитнице Наргес Мохаммади.

В 2023 году сумма Нобелевской премии составляла 984 тыс. долларов США.

Одесса News информировала, что в октябре 2024 года Нобелевская ассамблея Каролинского института в Швеции назвала имена лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины — американских учёных Виктора Эмброс и Гэри Равкан, открывших микроРНК – фундаментальный принцип регуляции активности генов; в области физики — американского учёного Джона Хопфилда и его британско-канадского коллегу Джеффри Хинтона за фундаментальные исследования нейросетей; премию по химии получили американский учёный Девид Бейкер и британские исследователи Демис Гассабис и Джон Джапер – за исследование белков; по литературе — писательница из Южной Корем Хан Канг «за её глубокую поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и раскрывает хрупкость человеческой жизни».

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