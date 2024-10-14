Одесские фигуристы выиграли турнир в Венгрии

Фигуристы из Одессы Ирина Пидгайная и Артём Коваль стали победителями турнира по фигурному катанию Budapest Trophy, который проходит в столице Венгрии.

Как сообщает Минмолодёжьспорта, в соревнованиях танцевальных дуэтов среди юниоров ученики Галины Чуриловой лидировали после ритмического танца (66,61 балла) и были лучшими в произвольном (98,98 балла).

В результате Ирина и Артём набрали победные 165,59 балла.

Ирина Пидгайная и Артём Коваль вошли в «шестёрку» лучших танцевальных дуэтов и примут участие в финале юниорского Гран-при, который состоится 5-8 декабря в Гренобле (Франция).

Одесса News информировала, что воспитанники одесской СДЮСШОР «Льдинка» в этом сезоне стали вторыми на этапе юниорской серии Гран-при в Анкаре (Турция) и победили в столице Словении Любляне.

Фото: facebook.com/minmolodsport.

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