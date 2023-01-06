Капитан «Черноморца» покинул свою футбольную команду

Капитан одесских «моряков» Сергей Кравченко покидает «Черноморец» и завершает карьеру игрока.

Об этом сообщает ФК «Черноморец» на своей странице в Facebook.

«Капитан одесского клуба уходит. Позади яркая карьера, урожайная на события. Карьера, в которой было всё – золотые медали чемпионата, матчи за национальную сборную и в Еврокубках. А точка была поставлена в Одессе. Хотя, почему точка, если настоящий восклицательный знак! Именно капитан Сергей Кравченко помог «морякам» вернуться в Премьер-лигу летом 2021-го. Именно Сергей могучим ударом принёс одесситам победу в последнем календарном матче в 2021 году против ФК «Металлист 1925». Этот гол справедливо стал одним из лучших в сезоне 21/22″, — говорится в сообщении.

Отмечается, что вокруг опытного полузащитника Сергея Кравченко главный тренер «моряков» Роман Григорчук строил новую команду в начале 2022 года. Сергей стал настоящим проводником тренерских идей Романа Иосифовича на поле.

«На протяжении первого круга наш капитан обновил несколько рекордов, попав в одну компанию к футбольным старожилам Европы. В 39 лет Сергей не просто выходил на поле, а всегда был одним из лучших игроков команды – классический центральный полузащитник, успевавший повсюду. На счету Сергея Кравченко в сезоне УПЛ 22/23 две голевые передачи», — так отзываются о работе Сергея на поле члены команды.

Футболисты поблагодарили Сергея Кравченко за время, которое он провёл в команде и пожелали удачи и побед на тренерском пути.

Как сообщала Одесса News, 7 декабря футболисты одесского «Черноморца» сыграли завершающий матч VBET Лиги в 2022 году.

Фото: ФК «Черноморец»

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