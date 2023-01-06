Где в Одессе можно обменять ёлку на конфетку

В Одессе проводится акция «Обменяй ёлку на конфетку».

Одесский горсовет опубликовал список адресов, по которым будет проводиться приём использованных ёлок от жителей города:

КП «ЖКС «Фонтанский»

ул. М. Арнаутская, 5/7

ул. Б. Арнаутская, 83

ул. Транспортная, 8а

просп. Гагарина, 23/5

ул. Тираспольская, 13

ул. Педагогическая, 46а

ООО «КК «Сервис Плюс»

ул. Гайдара, 1

ул. Овидиопольская дорога, 6

просп. Адмиральский, 16 а

ООО «КК «Суворовский»

ул. Высоцкого, 20

ул. Ак. Заболотного, 12

ул. Марсельская, 5

ул. Лузановская, 67

ул. Черноморского Казачества, 167

КП «ЖКС «Пересыпский»

ул. Атамана Чепиги, 9

ул. Дальневосточная, 6

КП «ЖКС «Хмельницкий»

ул. Болгарская, 16

ул. Балковская, 199

ул. Средняя, 47

ул. Богдана Хмельницкого, 64

КП «ЖКС «Черноморский»

просп. Небесной Сотни, 83

ул. Академика Королёва, 63А

ул. Академика Королёва, 80Б КП

«ЖКС «Порто-Франковский»

пр. Александровский, 4

ул. Канатная, 19/21

ул. Б. Арнаутская, 18

просп. Александровский, 27

ул.Кутузакия, 28

ул. 10 Апреля, 2

ул. Нежинская, 28

ул. Княжеская, 4 К

КП «ЖКС «Вузовский»

ул. Шишкина, 52/2а

просп. Небесной Сотни, 10

ул. Героев Крут, 3/5

ул. Варненская, 5/2

просп. Адмиральский, 9.

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