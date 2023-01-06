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Где в Одессе можно обменять ёлку на конфетку

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В Одессе проводится акция «Обменяй ёлку на конфетку».

Одесский горсовет опубликовал список адресов, по которым будет проводиться приём использованных ёлок от жителей города:

КП «ЖКС «Фонтанский»

  • ул. М. Арнаутская, 5/7
  • ул. Б. Арнаутская, 83
  • ул. Транспортная, 8а
  • просп. Гагарина, 23/5
  • ул. Тираспольская, 13
  • ул. Педагогическая, 46а

ООО «КК «Сервис Плюс»

  • ул. Гайдара, 1
  • ул. Овидиопольская дорога, 6
  • просп. Адмиральский, 16 а

ООО «КК «Суворовский»

  • ул. Высоцкого, 20
  • ул. Ак. Заболотного, 12
  • ул. Марсельская, 5
  • ул. Лузановская, 67
  • ул. Черноморского Казачества, 167

КП «ЖКС «Пересыпский»

  • ул. Атамана Чепиги, 9
  • ул. Дальневосточная, 6

КП «ЖКС «Хмельницкий»

  • ул. Болгарская, 16
  • ул. Балковская, 199
  • ул. Средняя, 47
  • ул. Богдана Хмельницкого, 64

КП «ЖКС «Черноморский»

  • просп. Небесной Сотни, 83
  • ул. Академика Королёва, 63А
  • ул. Академика Королёва, 80Б КП

«ЖКС «Порто-Франковский»

  • пр. Александровский, 4
  • ул. Канатная, 19/21
  • ул. Б. Арнаутская, 18
  • просп. Александровский, 27
  • ул.Кутузакия, 28
  • ул. 10 Апреля, 2
  • ул. Нежинская, 28
  • ул. Княжеская, 4 К

КП «ЖКС «Вузовский»

  • ул. Шишкина, 52/2а
  • просп. Небесной Сотни, 10
  • ул. Героев Крут, 3/5
  • ул. Варненская, 5/2
  • просп. Адмиральский, 9.

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