Где в Одессе можно обменять ёлку на конфетку

В Одессе проводится акция «Обменяй ёлку на конфетку».
Одесский горсовет опубликовал список адресов, по которым будет проводиться приём использованных ёлок от жителей города:
КП «ЖКС «Фонтанский»
- ул. М. Арнаутская, 5/7
- ул. Б. Арнаутская, 83
- ул. Транспортная, 8а
- просп. Гагарина, 23/5
- ул. Тираспольская, 13
- ул. Педагогическая, 46а
ООО «КК «Сервис Плюс»
- ул. Гайдара, 1
- ул. Овидиопольская дорога, 6
- просп. Адмиральский, 16 а
ООО «КК «Суворовский»
- ул. Высоцкого, 20
- ул. Ак. Заболотного, 12
- ул. Марсельская, 5
- ул. Лузановская, 67
- ул. Черноморского Казачества, 167
КП «ЖКС «Пересыпский»
- ул. Атамана Чепиги, 9
- ул. Дальневосточная, 6
КП «ЖКС «Хмельницкий»
- ул. Болгарская, 16
- ул. Балковская, 199
- ул. Средняя, 47
- ул. Богдана Хмельницкого, 64
КП «ЖКС «Черноморский»
- просп. Небесной Сотни, 83
- ул. Академика Королёва, 63А
- ул. Академика Королёва, 80Б КП
«ЖКС «Порто-Франковский»
- пр. Александровский, 4
- ул. Канатная, 19/21
- ул. Б. Арнаутская, 18
- просп. Александровский, 27
- ул.Кутузакия, 28
- ул. 10 Апреля, 2
- ул. Нежинская, 28
- ул. Княжеская, 4 К
КП «ЖКС «Вузовский»
- ул. Шишкина, 52/2а
- просп. Небесной Сотни, 10
- ул. Героев Крут, 3/5
- ул. Варненская, 5/2
- просп. Адмиральский, 9.
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