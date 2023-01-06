Движение транспорта на участке улицы Самолётной в Одессе закрыто до августа

Движение транспорта на участке улицы Самолётной в Одессе будет закрыто до августа 2023 года.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

«В связи с продлением срока проведения работ по замене труб коллектора, а также восстановлением асфальтового покрытия улицы Самолётной до 1 августа 2023 года временно закрыто движение автотранспорта по участку этой улицы», — говорится в сообщении.

Движение закрыто на участке от перекрёстка улиц Овидиопольской и Самолётной до перекрёстка улиц Самолётной и Кустанайской, — уточняется в информации.

Как сообщала Одесса News, движение на участке Карантинной улицы в Одессе закрыто до июля 2023 года.

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