Ещё одна чиновничья затея с дерибаном госсредств в Одессе потерпела крах

При вмешательстве прокуроров Одесской областной прокуратуры расторгнут договор о закупке работ за бюджетные средства на сумму почти 112 млн грн, заключённый с нарушением процедуры закупки между Службой восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области и предприятием.

По сообщению пресс-службы Одесской облпрокуратуры, в октябре 2021 года между сторонами по результатам открытых торгов был заключён договор на закупку работ по «Капитальному ремонту транспортной развязки на км 426+320 (с. Еремеевка) автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-05 Киев – Одесса».

Однако, «договор подряда был пролонгирован на 2022 и 2023 годы без определения источника финансирования, без бюджетных ассигнований и фактически без цели реального наступления последствий», — говорится в сообщении.

Поэтому прокуроры обратились в суд с иском о признании недействительными договора подряда, его пролонгации и прекращении хозяйственного обязательства.

В ходе судебного разбирательства стороны прекратили договорные обязательства, в связи с чем дело закрыто из-за отсутствия предмета спора.

Одесса News информировала, что в феврале 2024 года подобный договор, заключённый с нарушениями, суд в Одессе расторг между Управлением капстроительства Одесского горсовета и предприятием по результатам открытых торгов на закупку работ по «Капитальному ремонту элементов благоустройства территории города Одессы в пределах улиц: Старопортофранковской, Мечникова, Пишоновской (сквер «Регенсбург»)» на сумму почти 38 млн грн.

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