Из зала суда: Одессе вернули 220 кв. метров помещения, захваченного мошенниками

По иску прокуратуры территориальной общине Одессы реально возвращены помещения стоимостью более 1 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Установлено, что помещение площадью 220 м кв стоимостью более 1 млн грн по ул. Жолио-Кюри в Суворовском районе города, принадлежавшее территориальной общине города, в 2007 году по фиктивному договору купли-продажи отошло к физическому лицу, которое обратилось к частому нотариусу и зарегистрировало за собой право собственности на эту площадь.

Отмечается, что в день регистрации права собственности физическое лицо продало помещение другому лицу, которое использовало его под продуктовый магазин.

«Учитывая, что недвижимость выбыла из коммунальной собственности в обход установленной законодательством процедуры и при отсутствии решения уполномоченного органа, местной прокуратурой предъявлен иск в Суворовский районный суд об истребовании указанного имущества в пользу территориальной общины, который судом удовлетворён в полном объёме», — говорится в сообщении прокуратуры.

Сейчас решение суда фактически выполнено путём регистрации права собственности на указанное помещение за территориальной общиной Одессы в лице Одесского городского совета.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2020 года при содействии Одесской местной прокуратуры №2 через суд восстановлено право собственности территориальной общины на земельный участок стоимостью почти 3,5 миллиона гривен и площадью 2,22 тысячи квадратных метров по ул.Выездной в Малиновском районе Одессы.