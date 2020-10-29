Выборы-2020 в Одессе: Суворовскую ТИК «минировали» и лишали света

Поздним вечером 28 октября в здании Суворовской районной территориальной избирательной комиссии на проспекте Добровольского в Одессе внезапно было прекращено электроснабжение, а 29 октября аноним «заминировал» помещение.

Об этом сообщает Нацполиция и Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

По сообщению ГСЧС, в 23 час. 36 мин. 28 октября в Службу спасения «101» поступила информация об отключении электроснабжения в этом админздании. Спасатели установили в зале заседаний ТИК мобильную установку «PELI 6440» и в 01 час. 37 мин. возобновили подачу электроэнергии.

Перед выключением на два часа освещения в здании ТИК группа наблюдателей от некоторых партий затеяла потасовку, пытаясь помешать пересчёту голосов избирателей.

Полиция направила в ТИК свою следственно-оперативную группу, взрывотехников, кинологов, однако взрывных устройств и веществ не обнаружено.



Сейчас ТИК работает в обычном режиме.

Фотокор Одесса News побывал на нескольких ТИКах и передаёт о значительном уменьшении количества членов избирательных комиссий, сдающих первичную избирательную документацию.

По состоянию на 7:00 четверга Одесский городской теризбирком принял протоколы уже у 71,9 % участковых комиссий.

В настоящее время принимают протоколы по выборам в Одесский областной и Одесский районный советы.

Из Киевского района приняты протоколы с 51 участка из 85 (60 %); из Малиновского — с 70 участков из 85 (82,4 %); из Приморского — от 63 участков из 98 (64,3 %); из Суворовского — от 53 участков из 96 (55,2 %).

Всего в городе 364 УИК.

Как сообщала Одесса News, согласно данным параллельного подсчёта голосов, первое место и 28% голосов поддержки – за команду «Оппозиционная платформа-За жизнь» в Одесский областной совет.

Фото: Нацполиция, ГУ ГСЧС, Одесса News/Александр Александров