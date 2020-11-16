Разные экзит-полы — разные результаты: кто будет мэром Одессы

Во втором туре выборов мэра Одессы одержит победу действующий городской голова Геннадий Труханов.

Такие данные экзит-пола обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС).

«По данным экзит-пола, Геннадий Труханов получил 56,7% голосов избирателей, а его соперник от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николай Скорик — 40,9%. Были опрошены 2 126 избирателей на 40 участках, погрешность не превышает 3-4% «, — говорится в сообщении.



Отмечается, что «15 ноября 2020 года, в день второго тура выборов городского головы, Киевский международный институт социологии (КМИС) провёл экзит-пол в Одессе. Генеральная совокупность экзит-пола — избиратели, которые проголосовали на избирательных участках на территории города Одесса (кроме специальных участков — больницы, тюрьмы, воинские части и т.д.). Выборка репрезентативна для города в целом».



По состоянию на 17:00 опрошены 1 780 респондентов на 40 избирательных участках. Применялась методика «тайного голосования». Уровень досягаемости (количество избирателей, которые согласились принять участие в опросе) составляет 66.6%. Погрешность выборки не должна превышать 3-4%.

По результатам экзитпола, проведённого ОО «Прямой выбор» по заказу «7 канала» (Одесса), наибольшее количество голосов получил Николай Скорик, за него проголосовали 50,4% избирателей. За кандидата Геннадия Труханова отдали голоса 46,2% избирателей.



Опрос на выходе из избирательных участков был Всего было опрошено 3086 избирателей на 60 избирательных участках. Статистическая погрешность не превышает 1,5%. Данные на 19.00.



Как сообщала Одесса News, 15 ноября в Одессе состоялось повторное голосование на выборах мэра. За должность соревновались действующий городской голова Геннадий Труханов и народный депутат от ОП-ЗЖ Николай Скорик.

Главное фото: Одесса News/Александр Александров