С утра в избирательные участки Одессы потянулся электорат (дополняется)

огласно Постановлению городской избирательной комиссии №301 от 05 ноября 2020 года повторное голосование по выборам Одесского городского головы.

Уже с утра к избирательным участкам, открывшимся в 8.00, подходят первые желающие проголосовать за одного из двух кандидатов — представителя политической партии «Оппозиционная платформа -За жизнь» Николая Скорика или действующего мэра Геннадия Труханова.

Как передаёт наш корреспондент, все приходящие на избирательные участки — в защитных масках или одевают их перед входом. Как и во время первого тура голосования, правило остаётся тем же: заходить в помещение избирательного участка нужно только в защитной маске, в очереди соблюдать дистанцию в 1,5 метра, руки обрабатывать антисептиком, а для голосования иметь собственную ручку.

С 07.30 утра организована работа дополнительных маршрутов городского транспорта, чтобы на участки смогли подъехать проголосовать те, кто проживает на значительном расстоянии от них .

В частности, Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета ввёл такие маршруты с интервалом движения в час по маршрутам:

на избирательные участки № 511090 (ул. Репина) и № 511091 (ул. Шишкина, 46) — ул. Шишкина, 46 (начало и конец маршрута): по ул. Шишкина, Люстдорфской дор., ул. Обильной, ул. Окружной, ул. Баштанной, ул. Куприна, ул. Шишкина;

(ул. Репина) и (ул. Шишкина, 46) — ул. Шишкина, 46 (начало и конец маршрута): по ул. Шишкина, Люстдорфской дор., ул. Обильной, ул. Окружной, ул. Баштанной, ул. Куприна, ул. Шишкина; на избирательный участок № 511100 (ул. Дача Ковалевского, 120) (начало и конец маршрута) — по ул. Дача Ковалевского, ул. Ореховой (Мемориал 411-й береговой батареи), ул. Марии Демченко, ул. Белорусской, ул. Отважных, ул. Академика Вавилова, ул. Академика Вильямса, ул. Дача Ковалевского;

(ул. Дача Ковалевского, 120) (начало и конец маршрута) — по ул. Дача Ковалевского, ул. Ореховой (Мемориал 411-й береговой батареи), ул. Марии Демченко, ул. Белорусской, ул. Отважных, ул. Академика Вавилова, ул. Академика Вильямса, ул. Дача Ковалевского; на избирательные участки №№ 511358, 511359 — пл. Мичурина, 9 угол Балтской дороги: по Балтской дороге, ул. Долинской, ул. 7-й Пересыпской, 8-му Черноморскому пер., ул. Восьмого марта, Балтской дороге угол пл. Мичурина;

пл. Мичурина, 9 угол Балтской дороги: по Балтской дороге, ул. Долинской, ул. 7-й Пересыпской, 8-му Черноморскому пер., ул. Восьмого марта, Балтской дороге угол пл. Мичурина; на избирательный участок № 511363 — ул. Шкодовая гора и ул. Известковая (первая конечная остановка): по ул. Известковой, ул. Республиканской, Хаджибейской дороге, Хаджибейской дороге, 34 (Одесская общеобразовательная школа № 127 I-III ступеней, вторая конечная остановка) и в обратном направлении;

— ул. Шкодовая гора и ул. Известковая (первая конечная остановка): по ул. Известковой, ул. Республиканской, Хаджибейской дороге, Хаджибейской дороге, 34 (Одесская общеобразовательная школа № 127 I-III ступеней, вторая конечная остановка) и в обратном направлении; на избирательный участок № 511361 — ул. 7-я Пересыпская — железнодорожный переезд (начало и конец маршрута): по ул. 7-й Пересыпской, 8-му Черноморскому пер., ул. Восьмого марта, ул. Локомотивной, ул. 7-й Пересыпской к железнодорожному переезду;

— ул. 7-я Пересыпская — железнодорожный переезд (начало и конец маршрута): по ул. 7-й Пересыпской, 8-му Черноморскому пер., ул. Восьмого марта, ул. Локомотивной, ул. 7-й Пересыпской к железнодорожному переезду; на избирательные участки №№ 511349, 511350, 511352 (общеобразовательная школа № 125 I-III ступеней, ул. Круговая, 1) — ул. Круговая, 1 (начало и конец маршрута) на ул. Хуторскую по ул. Известковой (ул. Известковая, 81), обратное направление — по ул. Известковой на ул. Хуторскую, ул. Круговую, 1;

(общеобразовательная школа № 125 I-III ступеней, ул. Круговая, 1) — ул. Круговая, 1 (начало и конец маршрута) на ул. Хуторскую по ул. Известковой (ул. Известковая, 81), обратное направление — по ул. Известковой на ул. Хуторскую, ул. Круговую, 1; на избирательные участки №№ 511366, 511371 — ул. Марсельская угол ул. Орловской: по ул. Марсельской на просп. Добровольского, ул. Академика Заболотного, ул. Луцкую, ул. Центральную, ул. Победы угол ул. Луцкой, обратное направление: по ул. Луцкой, ул. Победы, ул. Центральной, ул. Луцкой, ул. Академика Заболотного, просп. Добровольского, ул. Марсельской угол ул. Орловской.

Голосование продлится до 20:00.

Общее количество избирателей, имеющих право голоса на сегодняшних выборах в Одессе, составляет более 692 тысяч человек , сообщается на сайте Одесской городской территориальной комиссии.

Сделайте сегодня правильный выбор!

Фото: Одесса News/Александр Александров