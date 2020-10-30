Ещё один город Одесской области — Измаил — определился с мэром

Избирательные комиссии Измаила завершили подсчёт голосов и обработку протоколов, сдав их с мокрыми печатями в вышестоящие районные и областную избирательную комиссии.

Хотя официальные результаты выборов ещё не оглашены, их обнародовал городской голова Андрей Абрамченко, который набрал большинство голосов и становится мэром Измаила уже третий срок подряд.

Ранее, в 2010 году, он победил от партии «Сильная Украина», а в 2015-м — от партии «БПП».

Теперь Андрей Абрамченко, баллотировавшийся от партии «Слуга народа», набрал более 87% голосов избирателей, пришедших на участки.

Таким образом, в городском совете Измаила будут только две партии — «Слуга Народа» и «ОП-ЗЖ». Причём, первые сформируют т.н.»монобольшинство», получив 29 мандатов из 38. У «ОП-ЗЖ» будет лишь 9 голосов и повлиять существенно на что-либо они вряд ли смогут. Другие силы в городское депутатское собрание Измаила не прошли, поскольку не смогли преодолеть 5-процентный рубеж.

В районном совете в масштабах нового Измаильского района (который также включает в себя «старые» Килийский и Ренийский районы) окончательный подсчёт голосов ещё не завершён.

Кстати. Андрей Абрамченко родился 11 февраля 1965 года в Измаиле. В 1986 году окончил Ленинградское высшее зенитно-ракетное командное училище по специальности инженер по эксплуатации радиоэлектронных средств. Затем служил в Среднеазиатском военном округе, учился на Высших Курсах военной контрразведки КГБ СССР в Новосибирске, работал в Министерстве национальной безопасности Молдовы. С 2003 года Андрей Абрамченко возглавляет частное предприятие «Торговая группа «Бриз» ООО «РАЙЭНЕРГО-Измаил».

Как сообщала Одесса News, городская избирательная комиссия Черноморска огласила результаты мэрских выборов в городе: победителем объявлен кандидат от партии «За майбутнє», экс-нардеп Василий Гуляев.