Пожарник из Днепра по заказу поджигал автомобили в Одессе

Одесской областной прокуратурой сообщено о подозрении сотруднику одного из подразделений Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области в умышленном уничтожении чужого имущества путём поджога авто на заказ в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что пожарный вместе с двумя сообщниками получали заказы на поджог автомобилей в Одессе.

«Так, в период с декабря 2019 по апрель 2020 гастролёры из Днепропетровщины за денежное вознаграждение совершили поджог трёх элитных авто в центре Одессы», — говорится в сообщении.

ОТмечается, что вследствие таких противоправных действий автомобили полностью были уничтожены, чем владельцам транспортных средств нанесён ущерб на общую сумму более миллиона гривен.



Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ещё двое сообщников поджигателя, причастных к совершению преступления, уже находятся под стражей.

Как сообщала Одесса News, полиция расследует обстоятельства поджога в октябре 2020 года автомобиля в Измаиле, который принадлежал кандидату в депутаты Одесского облсовета Дмитрию Зеленькову.

Фото: Прокуратура Одесской области