Черноморск получил нового мэра

Городская избирательная комиссия Черноморска огласила результаты мэрских выборов в городе: победителем объявлен кандидат от партии «За майбутнє», экс-нардеп Василий Гуляев.
Его поддержали 7 754 избирателя, или 34,31 % проголосовавших избирателей.
Второе место досталось главе правления Ильичёвского судремонтного завода Михаилу Дудникову, который набрал 5 715 голосов избирателей.
Кандидат от «Доверяй делам», экс-директор Ильичёвского порта Юрий Крук на третьем месте с результатом в 4 003 голоса.
Выборы мэра Черноморска проходят в один тур, поэтому Гуляев уже стал победителем выборов и будущим мэром.
Результаты голосования в горсовет Черноморска пока не опубликованы.
Кстати. Василий Гуляев 1963 г.р., родился в Александровке Одесской области, с 2006 года возглавлял сельсовет пригорода Черноморска — село Молодёжное. В 2014 году избран народным депутатом Украины как самовыдвиженец, был членом депутскои группы партии «Возрождение». В 2015 году назначен председателем Одесской областной организации этой политической партии. В 2019 году вышел из неё, затем вступил в группу «За майбутнє». В 2019 также баллотировался в Верховную Раду, но проиграл Олегу Колебошину.