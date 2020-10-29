Черноморск получил нового мэра

Городская избирательная комиссия Черноморска огласила результаты мэрских выборов в городе: победителем объявлен кандидат от партии «За майбутнє», экс-нардеп Василий Гуляев.

Его поддержали 7 754 избирателя, или 34,31 % проголосовавших избирателей.

Второе место досталось главе правления Ильичёвского судремонтного завода Михаилу Дудникову, который набрал 5 715 голосов избирателей.

Кандидат от «Доверяй делам», экс-директор Ильичёвского порта Юрий Крук на третьем месте с результатом в 4 003 голоса.

Выборы мэра Черноморска проходят в один тур, поэтому Гуляев уже стал победителем выборов и будущим мэром.

Результаты голосования в горсовет Черноморска пока не опубликованы.

Кстати. Василий Гуляев 1963 г.р., родился в Александровке Одесской области, с 2006 года возглавлял сельсовет пригорода Черноморска — село Молодёжное. В 2014 году избран народным депутатом Украины как самовыдвиженец, был членом депутскои группы партии «Возрождение». В 2015 году назначен председателем Одесской областной организации этой политической партии. В 2019 году вышел из неё, затем вступил в группу «За майбутнє». В 2019 также баллотировался в Верховную Раду, но проиграл Олегу Колебошину.