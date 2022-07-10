Каратистка из Черноморска Анита Серёгина получила золото на Всемирных играх в США

Одесская каратистка Анита Серёгина победила в финале весовой категории до 61 кг Александру Гранде из Перу (3:2) в американском Бирмингеме, где продолжаются XI Всемирные игры.

Об этом сообщает Xsport.

Во второй день соревнований украинские спортсмены завоевали пять наград — 1 золотую, 3 серебряные и 1 бронзовую.

Как сообщала Одесса News, первую золотую медаль украинскому каратэ на этих Играх принесла одесская каратистка Анжелика Терлюга.

Для справки. В медальном зачёте Игр-2022 Украина идёт пятой — 9 наград (3 золотые, 3 серебряные, 3 бронзовые). Впереди — Колумбия – 13 (6, 4, 3).

XI Всемирные игры продлятся до 17 июля.

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