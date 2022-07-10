В Южном простились со своим защитником — Артуром Чепурой, светлая ему память

5 июля во время выполнения боевого задания в Херсонской области погиб военнослужащий из Одесской области Артур Чепура.

Об этом сообщает Южненский горсовет в Facebook.

30-летний сержант из города Южный получил ранения, несовместимые с жизнью. У героя осталась восьмилетняя дочь.

8 июля жители Южного простились со своим защитником. Провести в последний путь сержанта пришли родственники, знакомые, друзья, побратимы и бывшие коллеги по службе.

Как сообщала Одесса News, 7 июля в больнице скончалась 53-летняя сотрудница базы отдыха, получившая ранения во время ракетной атаки РФ на Сергеевку Белгород-Днестровского района Одесской области, Гулия Бородина.

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