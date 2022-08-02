В британской разведке рассказали об ударе беспилотника по штабу ЧФ в Севастополе

Появившееся сообщение об ударе по штабу Черноморского флота России в Севастополе в воскресенье, 31 июля, свидетельствует об очередной неудаче российского флота в войне с Украиной.

Об этом сообщает Укринформ, цитируя Министерство обороны Великобритании в Тwitter со ссылкой на данные разведки.

«Сообщение об ударе по штабу Черноморского флота России в Севастополе в день военно-морского флота стало очередной неудачей Черноморского флота в течение пятимесячной войны против Украины, включающей и потерю своего флагмана, крейсера «Москва» в апреле 2022 года», — заявили в ведомстве.

В Минобороны Великобритании также отметили, что после сообщений об отменённых парадах маловероятно, что Черноморский флот сможет в будущем организовывать громкие публичные мероприятия одновременно с ведением боевых действий в Украине.

Как сообщала Одесса News, 31 июля россияне после распространения информации об «атаке» на штаб ЧФ России и ранения пяти человек заявили, что отменяют все мероприятия по случаю дня ВМС в оккупированном ими Крыму.

По словам представителя начальника Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, «сообщение ТАСС о якобы украинской атаке штаба Черноморского флота в Севастополе — откровенная провокация».

Позже так называемый «сенатор от Крыма» Ольга Ковитиди заявила, что атака беспилотника была совершена не извне, а с территории города.

В ВМС ВСУ прокомментировали, что Россия заявлениями о якобы атаке украинским беспилотником штаба Черноморского флота РФ в Севастополе признаёт свою противовоздушную оборону недееспособной.

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