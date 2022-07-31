В Севастополе отменили празднование дня ВМФ РФ якобы из-за обстрела ВСУ

В Севастополе 31 июля, в день ВМФ РФ, произошла атака на штаб Черноморского флота ВМС РФ.

Об этом заявил в Telegram так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это беспилотник. Работает ФСБ, обстоятельства выясняются», – написал Развожаев.

По его словам, пострадали шесть человек – сотрудники штаба. Погибших нет.

Развожаев, который пишет в Telegram свою фамилию как «РаZVожаев», обвинил в атаке «укронацистов».

Отмечается, что все праздничные мероприятия ко дню ВМФ в Севастополе отменены, российский чиновник просит горожан оставаться дома.

Россияне планировали отметить день ВМФ РФ в аннексированном Севастополе «с праздничной программой, но без торжественного парада».

По словам представителя начальника Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, «сообщение ТАСС о якобы украинской атаке штаба Черноморского флота в Севастополе — откровенная провокация. Освобождение нашего Крыма от оккупантов будет происходить не так и гораздо эффективнее. Всему своё время».

Как сообщала Одесса News, 29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в бывшей колонии в Оленовке Волновахского района Донецкой области, обвинив в этом ВСУ.

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