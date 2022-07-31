Трагедия в Оленовке: в российской колонии погибли украинские военнопленные

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в бывшей колонии в Оленовке Волновахского района Донецкой области.

В колонии удерживали пленных защитников Мариуполя, в том числе азовцев.

В Генштабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска, чтобы таким образом скрыть пытки над пленными и расстрелы.

Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Российская пропаганда опубликовала видео разрушенного здания. Поначалу оккупанты заявляли, что погибли 47 военнослужащих, более 70 получили ранения. Позднее объявили о гибели 53 человек.

СБУ опубликовала перехваты разговоров оккупантов, которые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские. На записи один из абонентов говорит, что россияне всё «подстроили сами», взрывы в бараках с людьми были без характерных «прилётов» и «ещё было три выстрела автоматных», после чего там начался пожар.

Украинская военная разведка заявила, что взрывы в бывшей колонии совершили наёмники частной военной компании «Вагнер» («Лига»).

СБУ, ГУР Минобороны Украины, ВСУ и украинский омбудсмен подписали 29 июля совместное заявление по поводу убийства украинских военнопленных в оккупированной Оленовке. Они потребовали от ООН и Международного комитета Красного Креста, выступавших гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершённый РФ, а также немедленно проинспектировать колонию.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский удар по Оленовке терактом и заявил, что доказательств того, что это было спланированное преступление, достаточно.

Министерство обороны России утверждает, что готово допустить представителей ООН и Международного комитета Красного Креста к бывшей колонии во временно оккупированной Оленовке Донецкой области

Об этом пресс-служба министерства заявила в Telegram в ночь на 31 июля.

В сообщении указано, что РФ «в интересах проведения объективного расследования официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного креста». Взрыв в здании бывшей колонии министерство назвало «ударом».

Как информировала Одесса News, в результате обстрелов войсками РФ Николаева 31 июля один человек погиб, два получили ранения.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.

