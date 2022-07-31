Ночью враг обстрелял Николаев, есть погибшие

В результате обстрелов войсками РФ Николаева 31 июля один человек погиб, два получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима в Telegram.

«Ночью 31 июля после 1.00 и утром, около 5.00, Николаев подвергся массированным обстрелам. Предварительно, один человек погиб, два – получили ранения. В результате обстрелов повреждён ряд объектов инфраструктуры. В частности, гостиница, спортивный комплекс, два учебных заведения и СТО. Также повреждены жилые дома», – говорится в сообщении.

На месте ударов возникли пожары – загорелось двухэтажное здание, пристройка к жилому дому, два гаража и две хозяйственных постройки.

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял утром о массированном обстреле областного центра, который был «возможно, сильнейшим за всё время».

Как сообщала Одесса News, российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Фото: Сенкевич Online/Telegram

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