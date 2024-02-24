Нацбанк ввёл в обращение новую памятную 50-гривневую банкноту «Единство спасает мир»

Национальный банк Украины с 23 февраля ввёл в обращение новую памятную банкноту номиналом в пятьдесят гривен «Единство спасает мир».

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что это вторая памятная банкнота, выпускаемая Национальным банком с начала полномасштабного вторжения РФ. Она посвящена несокрушимости украинского народа в борьбе за свободу и европейские ценности, консолидации украинского общества для защиты территориальной целостности, а также единению демократического мира перед лицом российской агрессии.

«За эти два года мы не раз убеждались в том, насколько масштабное влияние война, развязанная РФ против Украины, имеет на весь мир. И нет другого пути восстановить глобальную безопасность и стабильность в мире, гарантировать свободное будущее, кроме как объединёнными усилиями обеспечить Победу Украины… Наша новая банкнота – символ благодарности миру за вовлечённость. Гордимся нашими партнёрами и верим в силу их единства, которое также закаляется», – подчеркнул глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Памятная банкнота имеет яркий и оригинальный дизайн, выполненный вертикально.

На её лицевой стороне в центральной части размещена художественно-образная композиция, отражающая стилизованный абрис Украины, ассоциирующийся с сердцем, к которому подходят сосуды. Фоновое изображение – образ девушки в военном шлеме, смотрящей в сторону Запада. В нижней части, на фоне земного шара, размещено стилизованное изображение Европы, от стран которой отходят сосуды-маршруты помощи и поддержки Украины. Размещённые между сосудами-маршрутами стилизованные сердца символизируют жертвенность и сострадание. В верхней части в центре находится водяной знак. Справа от поля водяного знака расположен сквозной элемент – стилизованный шеврон Вооружённых Сил Украины и специальный рельефный элемент в виде круга для людей с ослабленным зрением. Слева от поля водяного знака размещена надпись УКРАИНА и изображение малого Государственного Герба Украины. Под полем водяного знака по обе стороны размещена стилизованная композиция из заполненных и контурных квадратов (центральные квадраты – с обозначением номинала памятной банкноты), полупрозрачной полосы, наполненной очертаниями логотипа Национального банка Украины.

Основное изображение оборотной стороны памятной банкноты – символическая композиция из сжатых рук, символизирующая сотрудничество, взаимопомощь, доверие и партнёрство, на фоне стилизованного трезубца – символа украинского государства.

Реализация памятных банкнот будет производиться интернет-магазином нумизматической продукции НБУ с 7 марта 2024 года. В общей сложности, через интернет-магазин будет реализовано 150 тысяч шт. памятных банкнот, из них в первый день продаж будут доступны 15 тысяч шт. Кроме того, банкнота будет постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (АО АБ «Укргазбанк», АО «АБ «Радабанк», АО «Таскомбанк», АО КБ «ПриватБанк») по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

Фото: НБУ

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