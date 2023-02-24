Нацбанк выпустил 20-гривневую памятную банкноту “Помним! Не простим!”

Глава Национального банка Андрей Пышный 23 февраля презентовал 20-гривневую памятную банкноту “Помним! Не простим!”, посвящённую борьбе Украины против российских захватчиков.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Мы не могли не отметить эту дату, годовщину полномасштабного вторжения, этот драматический, шокирующий и расстрелянный год нашей жизни. Война, которая длится для нас не год и не 10, а столетие. Поэтому мы решили увековечить нашу общую борьбу на деньгах», – сказал Пышный на презентации.

На лицевой стороне банкноты изображены фигуры трёх украинских военных, устанавливающих государственный флаг Украины (изображение стилизовано под знаменитую фотографию «Водружение флага над Иводзимой») на фоне фрагментов карты Украины и флагов стран, поддерживающих Украину.

Вверху на украинском и английском языках написано: «24 февраля 2022 года полномасштабным вторжением российской армии начался новый этап вооружённой агрессии против Украины. Народная война за независимость и суверенитет Украины продолжается с 2014 года. Это также война за цивилизационный выбор. Украина отстаивает свою принадлежность к европейской цивилизации и одновременно те основные ценности, права и свободы, лежащие в основе западного мира».

На оборотной стороне — стилизованная композиция, олицетворяющая физические страдания и духовные переживания украинцев в оккупации — связанные руки за спиной, за которой угадывается фигура со следом от пули в виде мака.

Такой дизайн банкноты создал заслуженный художник Украины Владимир Таран.

Всего будет напечатано 300 тыс. банкнот, 200 тыс. из них будут продаваться в сувенирной упаковке, 99,9 тыс. – в конвертах. Купить памятную банкноту можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.

Как сообщала Одесса News, Национальный банк с 24 января ввёл в обращение памятную монету «Василий Кричевский» номиналом в две гривны.

Фото: НБУ

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