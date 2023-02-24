7 стран мира в ООН не поддержали украинскую формулу мира

Чрезвычайная специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла резолюцию «Принципы Устава ООН, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира в Украине».

Как сообщает Укринформ, «за» резолюцию проголосовало 141 государство, «против» – 7, воздержались – 32.

Помимо России, «против» выступили Беларусь, Северная Корея, Эритрея, Мали, Никарагуа, Сирия.

Среди воздержавшихся — Китай, Индия, Пакистан, Куба, Иран, Казахстан, Армения, Южная Африка.

Резолюция, состоящая из одиннадцати пунктов, «подчёркивает необходимость скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира в Украине в соответствии с принципами Устава ООН» и призывает государства-члены и международные организации «удвоить поддержку дипломатических усилий», направленных на это.

Отмечается, что документ подтверждает свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах её международно-признанных границ и повторяет требование к Российской Федерации «немедленно, полностью и безоговорочно» вывести все свои вооружённые силы с территории Украины и прекратить боевые действия.

Генассамблея призывает к полному обмену военнопленными, освобождению всех незаконно задержанных лиц и возвращению всех принудительно перемещённых и депортированных гражданских лиц, в том числе детей.

Кроме того, резолюция содержит призыв к немедленному прекращению атак на критически важную инфраструктуру Украины и нападениям на гражданские объекты, в том числе на жилые дома, школы и больницы.

Документ подчёркивает необходимость обеспечить ответственность за тяжкие преступления по международному праву, совершённые на территории Украины, путём проведения надлежащих, справедливых и независимых расследований и судебного преследования на национальном или международном уровне.

Практически резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по миру в Украине охватывает ключевые положения, предусматриваемые формулой мира Президента Владимира Зеленского.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2022 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава Организации Объединённых Наций», которая осудила российские псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины. «За» высказались 143 страны, против – 5, воздержались – 35. Против голосовали Россия, Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Сирия.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.