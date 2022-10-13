Генеральная Ассамблея ООН дала чёткий сигнал Москве

Генеральная Ассамблея ООН в среду приняла резолюцию «Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава Организации Объединённых Наций», которая осуждает российские псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает Укринформ.

«За» высказались 143 страны, против – 5, воздержались – 35. Против голосовали Россия, Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Сирия.

Соавторами резолюции выступили около 70 стран. Среди них – Украина, все страны ЕС, Австралия, Грузия, Республика Корея, Молдова, Черногория, Камбоджа, Великобритания, Мьянма, ряд государств Латинской Америки и Тихоокеанского региона.

Принятая Генеральной ассамблеей ООН резолюция, осуждающая попытку РФ аннексировать оккупированные территории Украины, является чётким сигналом для Москвы.

Об этом сказано в заявлении президента США Джо Байдена по поводу принятия резолюции ГА ООН «Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН».

«Сегодня подавляющее большинство мира – нации со всех регионов, больших и малых, представляющих широкий спектр идеологий и правительств – проголосовали на защиту Устава Организации Объединённых Наций и осудили незаконную попытку России силой аннексировать территорию Украины. Ставки этого конфликта очевидны для всех — и мир послал чёткий ответный сигнал: Россия не может стереть с карты суверенное государство. Россия не может изменить границы силой. Россия не может захватить территорию другой страны как свою. Украина имеет такие же права, как и любое другое суверенное государство. Она должна иметь возможность выбирать своё будущее, а её народ должен иметь возможность мирно жить в её международно признанных границах», — говорится в заявлении.

По словам Байдена, спустя почти восемь месяцев после начатой Россией войны в Украине мир продемонстрировал, что он более чем когда-либо сплочён и полон решимости привлечь РФ к ответу.

«Вместе с Генеральной Ассамблеей ООН мы не потерпим незаконные попытки аннексии или кражи соседней земли силой. Мы будем отстаивать международное право, Устав ООН, а также права и защиту, которые они предоставляют Украине и её народу – и каждому государству и народу повсюду», — подытожил президент США.

Как сообщала Одесса News, Президент США Джо Байден назвал Путина военным преступником и заявил, что не хочет встречаться с российским диктатором на саммите G20 и не видит в этом никакого смысла.

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