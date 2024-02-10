Три группы беспилотников типа «Шахед» атаковали ночью Одесскую область

Начавшаяся в 21.30 вечера 9 февраля воздушная тревога в южном регионе Украины засвидетельствовала новые вражеские атаки на Одесскую область.

Военные около 12 ночи сообщили о запуске первой группы БпЛА, летевших со стороны Чёрного моря в Килийский район Одесской области. Вторая группа северо-восточным курсом через Татарбунарский район двигалась вдоль побережья в направлении Одессы. Третья группа с моря двигалась по маршруту первой.

По информации Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 10 февраля, ночью российские оккупанты применили против Украины 26 БпЛА типа Shahed-136/131. «Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 18 ударных БПЛА. Информация о последствиях утреннего удара уточняется», — говорится в сообщении.

После уточнения данных Командование Воздушных Сил ВСУ проинформировало об атаке не 26, а 31 беспилотником, прилетевших из Балаклавы и мыса Чауда (Крым), а также с Курской области РФ.

«Основные направления удара — Одесская и Харьковская области. К отражению воздушного нападения привлечены подразделения зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы. В результате боевой работы уничтожены 23 «шахеда» в пределах Одесской и Харьковской областей» — проинформировали в ВС ВСУ.

По состоянию на момент подготовки информации известно об одном пострадавшем в результате вражеской дроновой атаки по Одессе — 44-летний мужчина получил осколочное ранение предплечья. В настоящее время он получает всю необходимую медицинскую помощь в больнице, – сообщила в Telegram Одесская областная госадминистрация.

Одесса News информировала о последствиях вражеской воздушной атаки ударными беспилотными летательными аппаратами по Одессе ночью 8 февраля.

Инфографика: ВС ВСУ

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