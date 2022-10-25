ВСУ вытеснили врага из 4-х населённых пунктов Донецкой и Луганской областей

Войска ВСУ вытеснили врага из населённых пунктов Кармазиновка, Мясожаровка, Невское Луганской области и Новосадовое Донецкой области.

Об этом 24 октября в Facebook проинформировал Генштаб Вооружённых сил Украины.

Также в течение вчерашних суток силы обороны Украины отбили атаки врага в районах населённых пунктов Спорное, Соледар, Бахмут, Андреевка, Марьинка и Первомайское, – говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. В начале октября ВСУ деоккупировали семь населённых пунктов Луганской области..

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории донецкого региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod