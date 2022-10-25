Кому в Одессе 25 октября отключат воду

25 октября из-за ремонтных работ на объектах водопровода части одесситов и жителей района отключат воду.
Об этом сообщает филиал Инфоксводоканал.
Так с 9 утра до 22 часов воды не будет по следующим адресам:
- ж/м «Ленпоселок»;
- пос. Дзержинского;
- ул. Тираспольское шоссе;
- ж/м «Застава-1, 2, 3;
- ж/м «Дальние Мельницы»;
- пос.Авангард;
- ул. Новикова;
- ул.Бугаевская;
- ул. Столбовая;
- ЖК «Седьмое небо»;
- Промрынок 7-й км;
- Селекционный институт;
- ж/м «Слободка»;
- пос. Сахарный;
- ж/м «Новая Слободка»;
- с.Усатово;
- с.Нерубайское;
- с.Б.Балка;
- с.Нати;
- ж/д станция «Усатово».
Возможно снижение давления воды:
- с.Каролино-Бугаз;
- пгт.Овидиополь;
- с.Николаевка;
- с.Маяки;
- пгт.Затока.
Телефоны для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155
Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.