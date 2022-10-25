Кому в Одессе 25 октября отключат воду

25 октября из-за ремонтных работ на объектах водопровода части одесситов и жителей района отключат воду.

Об этом сообщает филиал Инфоксводоканал.

Так с 9 утра до 22 часов воды не будет по следующим адресам:

ж/м «Ленпоселок»;

пос. Дзержинского;

ул. Тираспольское шоссе;

ж/м «Застава-1, 2, 3;

ж/м «Дальние Мельницы»;

пос.Авангард;

ул. Новикова;

ул.Бугаевская;

ул. Столбовая;

ЖК «Седьмое небо»;

Промрынок 7-й км;

Селекционный институт;

ж/м «Слободка»;

пос. Сахарный;

ж/м «Новая Слободка»;

с.Усатово;

с.Нерубайское;

с.Б.Балка;

с.Нати;

ж/д станция «Усатово».

Возможно снижение давления воды:

с.Каролино-Бугаз;

пгт.Овидиополь;

с.Николаевка;

с.Маяки;

пгт.Затока.

Телефоны для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155

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