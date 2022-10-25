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Кому в Одессе 25 октября отключат воду

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25 октября из-за ремонтных работ на объектах водопровода части одесситов и жителей района отключат воду.

Об этом сообщает филиал Инфоксводоканал.

Так с 9 утра до 22 часов воды не будет по следующим адресам:

  • ж/м «Ленпоселок»;
  • пос. Дзержинского;
  • ул. Тираспольское шоссе;
  • ж/м «Застава-1, 2, 3;
  • ж/м «Дальние Мельницы»;
  • пос.Авангард;
  • ул. Новикова;
  • ул.Бугаевская;
  • ул. Столбовая;
  • ЖК «Седьмое небо»;
  • Промрынок 7-й км;
  • Селекционный институт;
  • ж/м «Слободка»;
  • пос. Сахарный;
  • ж/м «Новая Слободка»;
  • с.Усатово;
  • с.Нерубайское;
  • с.Б.Балка;
  • с.Нати;
  • ж/д станция «Усатово».

Возможно снижение давления воды:

  • с.Каролино-Бугаз;
  • пгт.Овидиополь;
  • с.Николаевка;
  • с.Маяки;
  • пгт.Затока.

Телефоны для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155

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