Кто в Одессе 3 сентября останется без света

3 сентября в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

1-й Майский переулок — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 7Б, 7В, 16а, 2А, 4/, 40А, 6/4, 20А, 6а, 54, 50А, 12А, 16А — С 09:00 по 15:00

1-я линия Марии Демченко — 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 26, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 90, 78/40, 94, 95, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 262, 264, 268, 270, 8632 — С 09:00 по 19:00

2-й Майский переулок — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 7А, 10А, 5А, 15, 8А, 7Д — С 09:00 по 15:00

2-й переулок Амундсена — 3/4, 6/3 — С 09:00 по 19:00

3-й переулок Амундсена — 6/2, 6/7, 65, 610 — С 09:00 по 19:00

3-я линия Дача Ковалевского — 24/136 — С 09:00 по 19:00

3-я линия Марии Демченко — 5, 8, 10, 13, 17, 22, 26, 27, 28, 29, 38, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 67 — С 09:00 по 19:00

4-я линия Марии Демченко — 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 31, 32, 34, 48, 14уч, 68А, 67А, 64/12, 52, 54, 60, 68, 69, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 91, 93, 237, 243, 265 — С 09:00 по 19:00

5-я линия Марии Демченко — 61А — С 09:00 по 20:00

5-я линия Марии Демченко — 61А — С 09:00 по 19:00

6-я линия Марии Демченко — 11, 15, 21, 30, 36, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 119, 121 — С 09:00 по 19:00

Базарная улица — 110, 116, 118 — С 06:00 по 22:00

Белорусская улица — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6А, 4а, 14а, 16а, 18, 22а, 20, 22, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 322 — С 09:00 по 19:00

Бугаёвская — 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 — С 09:00 по 15:00

Вершинная улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10г, 14, 4А, 10А, 13а, 10б, 14а, 31а, 25а, 16/1, 16/1а, 16/2, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 — С 09:00 по 19:00

Вячеслава Кириллова улица — 1а, 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 1/3з, 1/5, 1Б, 2/2, 2/3, 2А, 2Д, 14, 4/1, 1А3, 4/2И, 4а, 1/1, 6/1, 6/4, 6/а, 6-6а, 1/1А, 7а, 1/2А, 9а, 9б, 9б1, 1/3, 1/3В, 12Б, 1/3ж, 4/2 — С 09:00 по 19:00

Гетманский переулок — 4 — С 09:00 по 19:00

Дача Ковалевского улица — 144, 144/3, 144/5, 144/6, 144/9, 144/10, 144в, 144Д, 144Ж — С 09:00 по 19:00

Леонида Утёсова улица — 14, 14/1, 14/21, 14/59, 14/64 — С 06:00 по 22:00

Марии Демченко улица — 1, 50, 81, 1/4, 1/7, 1Б, 2лин25, 2лин37, 3лин22, 1/1а, 3лин67, 4/1, 4/2, 4лин19, 4лин30, 4лин66, 97, 1/2, 3лин24 — С 09:00 по 19:00

Мичурина улица — 3а, 3а4, 3б, 3, 5, 5а, 5б, 7в, 34 — С 09:00 по 19:00

Николая Стражеско — 1А/1, 1Б, 2, 4 — С 09:00 по 19:00

Ольгиевский спуск — 8А — С 09:00 по 18:00

переулок Амундсена — 5, 6, 9, 11 — С 09:00 по 19:00

Пишоновская улица — 19, 21, 22/1, 25, 26, 34 — С 09:00 по 18:00

Пишоновский переулок — 2, 4 — С 09:00 по 18:00

Просвещения улица — 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 1/1, 1В, 3/а, 3а, 1/16214, 4а, 4б, 1/5, 1/7, 3/2 — С 09:00 по 19:00

Шефская улица — 8, 16, 33, 35, 37, 35Б, 39, 37А, 35А, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 — С 09:00 по 18:00

Эстонская улица — 1, 10А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 2а, 6, 6/1, 6а, 8, 8а, 5а — С 09:00 по 19:00

Эстонский переулок — 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13 — С 09:00 по 19:00

Якутская улица — 2, 4, 6, 6а, 8, 10 — С 09:00 по 19:00.

Как сообщала Одесса News, ДТЭК «Одесские электросети» планирует до конца года завершить реконструкцию более 92 километров электрических линий.

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