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В Одессе завершился Международный фестиваль клоунов и мимов

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1 сентября в Летнем театре одесского Горсада состоялось торжественное награждение победителей Х Международного фестиваля клоунов и мимов «Комедиада», проходившего в рамках празднования Дня города.

Как сообщает официальный сайт города, в этом году в конкурсе принял участие 21 коллектив. В Одессу приехали более 100 клоунов и мимов из Украины, Франции, Венгрии, Германии, США, Мексики и Бразилии.

Гран-при фестиваля завоевал мексиканский коллектив La gran pompa.

В номинациях фестиваля победили:

  • «Смехач высшей категории» (приз за лучшее актёрское мастерство) — коллектив «Дятел и белочка»;
  • «Трюкач высшей категории» (приз за лучший трюк) — Маэстро VaКо;
  • «Дуркач высшей категории» (приз за лучший сценарий и режиссуру) — киевский театр «ЖАрт»;
  • «Симпач высшей категории» (приз зрительских симпатий) — акробатическое трио Trampobrothers.

На гала-концерте в Доме клоунов коллективам-участникам были вручены спецпризы от международного жюри.
Как сообщала Одесса News, 2 сентября на Думской площади в Одессе состоялась торжественная церемония поднятия флага города по случаю празднования 227-й годовщины со дня основания Одессы.

Фото: «Одесса»

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