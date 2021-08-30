На одесскую «Комедиаду» прибыли клоуны и мимы из разных стран

С 30 августа по 2 сентября в Одессе проходит X Международный фестиваль клоунов и мимов «Комедиада».

Сегодня в театре «Маски» состоялось торжественное открытие фестиваля. По красной дорожке прошли клоуны из Франции, Италии, Мексики, а также Киева, Харькова, Одессы и других городов Украины, развлекая гостей трюками и фокусами.

Как передаёт корреспондент Одесса News, на пресс-конференции организаторы фестиваля представили международное жюри и программу.

Так, в рамках «Комедиады-2021» в Одессе состоятся конкурсные клоун-марафоны, гала-шоу, сольный спектакль лауреатов фестиваля, мастер-классы, уличные и детские шоу.

Также была торжественно открыта выставка фотографий Сергея Гуменюка, посвящённая клоунам.

Как сообщала Одесса News, в Одессе состоялся V юбилейный фестиваль «Рыжий город», приуроченный Дню города и посвящённый памяти одесского писателя и драматурга, автора Юморины и книги «Рыжий город» Георгия Голубенко.

Фото: «Одесса»

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