Одесса «порыжела» на один день

В Одессе состоялся V юбилейный фестиваль «Рыжий город», приуроченный Дню города и посвящённый памяти одесского писателя и драматурга, автора Юморины и книги «Рыжий город» Георгия Голубенко.

Об этом сообщает официальный сайт города.

По словам организатора праздника Натальи Делиевой, фестиваль проводится с целью объединения одесситов, гостей города и создания новой традиции — символа хорошего настроения, возможности молодым талантам заявить о себе. Кроме того, мероприятие позволяет подтвердить статус Одессы в Украине и мире как города юмора и фестивалей.

Отмечается, что в Одессу на фестиваль съехались рыжие из разных уголков страны.

Участники карнавального шествия собрались возле памятника Дюку де Ришелье. Всех рыжих угостили мороженым, а танцоры провели мастер-класс по шотландским танцам.

По традиции, среди рыжих были выбраны Король и Королева. Они возглавили парад, который под звуки барабанного оркестра прошёл по центральным улицам Одессы в Летний театр Городского сада, где продолжилось празднование.

На фестивале были представлены работы художников, принявших участие в конкурсе на самую рыжую картину, а также тематические выставки детских рисунков и фоторабот. Свои видеопоздравления участникам мероприятия адресовали рыжие из других стран.

Для гостей в этот день состоялся концерт. Завершился фестиваль праздничной дискотекой.

Фестиваль «Рыжий город» проводился при поддержке Украинского культурного фонда и Одесского городского совета.

Как сообщала Одесса News. с 24 по 29 августа под лозунгом “Жить свободно, жить без страха!” в Одессе проходит фестиваль квир-культуры «Одесса Прайд-2021».

Фото: «Одесса»

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