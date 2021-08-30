Грандиозное закрытие сезона на Морвокзале: концерт Лаймы Вайкуле

Грандиозное закрытие концертного сезона-2021 на летней площадке Морвокзала!

Легендарная Лайма Вайкуле с сольным концертом в Одессе!

Лайма Вайкуле едет в Украину с программой, которая не нуждается в особых названиях. Достаточно написать на афише всего два слова — её имя и фамилию. Она вне времени, вне моды и вне политики.

Однако каждый год Лайма преподносит зрителям что-то такое, что позволяет ей с лёгкостью сохранить свой статус актуальной, современной артистки. Молодые завидуют, потому что для неё нет ничего невозможного! У неё много титулов — для кого певица эталон женственности и элегантности, икона стиля и истинная леди, а кого поражает её харизма и энергетика!

Будьте уверены, на этот раз Лайме тоже будет чем вас поразить!

4 сентября в Одессе состоится сольный концерт певицы! Послушаем её мощные хиты, а также новые песни. Не пожалейте аплодисментов!

Цена билетов от 390 до 2490 грн. Их можно купить здесь.

Приходите к 20:00 на Летнюю концертную арену Морвокзала.

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