Куда пойти в Одессе на выходных 7-8 сентября

7-8 сентября одесские учреждения культуры и искусства, которые имеют укрытия или находящиеся рядом с ними, системы энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

В Одессе официально открыты несколько зон для отдыхающих: пляжи «Итака», «Ибица», «Зебра», «Паблик», «Гранд Петин», инклюзивный пляж (рядом с «Калетоном»), «Калетон», «True Man Sun of a Beach (Аркадия), два пляжа Red Line (Аркадия), «Буфет» на Малом Фонтане, пять пляжных зон на Ланжероне, «Чайка», «Андерхил».

7 сентября Одесский театр оперы и балета приглашает на балет «Дон Кихот» Людвига Минкуса. Либретто Мариуса Петипа по мотивам одноименного романа Мигеля де Сервантеса. Стоимость билетов 500 гривен. Длительность спектакля 2 часа с антрактом. Балет в 2-х действиях. Приходите к 17 часам.

7 сентября на сцене Одесского академического театра музыкальной комедии имени Михаила Водяного оживёт всеми любимая украинская комедия «За двумя зайцами». Увидеть сатирическое представление про любовь и брак по расчёту можно будет в 16 часов. Музыкальная комедия в 2 действиях по одноименной пьесе М. Старицкого. Цена билетов от 100 гривен. Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3.

7-8 сентября в Одессе продолжится традиционный юношеский турнир, посвящённый памяти Героя Украины, почётного гражданина Одессы и Одесской области Бориса Давидовича Литвака. Матчи пройдут в большом и среднем игровых залах СДЮСШОР имени Бориса Литвака (улица Пушкинская, 49).

7 и 8 сентября волшебная сказка-притча «Путь к Вифлеему» впервые предстанет перед маленькими зрителями Одесского академического театра кукол. Для детей это будет первым шагом в познании Святой истории. Приходите 7 сентября в 11:00 и в 16:00, 8 сентября в 11:00. Стоимость билетов от 250 гривен.

8 сентября «Одесский Подкидыш» — поистине одесский, весёлый и чуточку печальный спектакль о неунывающих и не перестающих удивлять жителях современной Южной Пальмиры. Приходите к 18 часам в Дом клоунов, где размещается Театр «Маски». Билеты от 200 гривен. Адрес: ул. Ольгиевская, 23.

До 22 сентября в Международном культурном центре Union будет работать выставка Исследовательской платформы PinchukArtCentre «Александр Ройтбурд. Теорема власти». Выставка открыты к третьей годовщине со дня смерти художника. В экспозиции размещены работы, документы и артефакты из частных коллекций и собраний семьи художника. Стоимость билетов 200 гривен. Адрес: ул. Троицкая, 43.

До 1 октября в одесском Доме-музее им. А. Блещунова открылась выставка «Судьба, прочерченная ледорубом» в честь 110-летия Александра Блещунова (25.08.1914 – 21.05.1991 гг) – яркой личности, инженера, известного альпиниста. Его имя носят перевал на Восточном Памире и вершина на стыке ледников Гармо и Вавилова. В конце своей жизни он передал коллекцию предметов искусства в дар родному городу. Экспозиция расскажет о жизни и пути Александра Блещунова, об окружении, которое формировало этого человека, и на которое напрямую повлиял он. Музей работает для посетителей в четверг, пятницу, субботу и воскресенье с 11 до 17 часов.

До 1 октября во Всемирном клубе одесситов персональная выставка члена Национального Союза художников Украины Геннадия Горбунова «Есть город, который я вижу во сне». Вернисаж приурочен к 80-летию мастера и 65-летию его творческой деятельности. Адрес: ул. Маразлиевская, 7.

До 1 октября в Одесском музее западного и восточного искусства экспонируется выставка арт-буков поэта, писателя, художника Игоря Потоцкого «В новой книге есть тайная струна». Рукотворные книги Игоря Потоцкого есть в библиотеках Гарвардского университета, университета Беркли, знаменитой парижской галерее «Saphir», Национальной библиотеке Франции, Парижском музее искусств и истории иудаизма, Национальной библиотеке Украины имени В.И. Вернадского, Варшавской публичной библиотеке и других библиотеках. Адрес: ул. Пушкинская, 9.

До 1 октября Одесский музей западного и восточного искусства приглашает посмотреть картину «Портрет герцога де Ришелье», созданный французским художником Виктором Гюбером в 1822 году специально для Одессы. Портрет является уникальной исторической реликвией.

Уютных, мирных выходных!

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