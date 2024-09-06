Зеленский лично прибыл на заседание «Рамштайн»; к чему призвал партнёров

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в 24-м заседании Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн».

Об этом сообщается на официальном сайте Президента Украины.

Глава государства отметил, что Украина благодарна за каждый пакет поддержки, но нам нужно больше оружия, чтобы выгнать российские войска, особенно в Донецкой области.

«Каждый из вас понимает, насколько важно для солдата знать, что фронт держится не только на верности солдата своей стране и присяге, но и на достаточном обеспечении оружием. Именно поэтому важно, чтобы каждый объявляемый пакет помощи оперативно попадал на поле боя – без всяких промедлений», – сказал Владимир Зеленский.

Президент также отметил, что из того количества систем, которые наше государство должно было получить после принятого на саммите НАТО решения, ещё не поставлена ​​значительная часть.

«В мире достаточно систем противовоздушной обороны для того, чтобы у российского террора не было результатов. Я призываю вас быть более активными в этой работе с нами по противовоздушной обороне», – подчеркнул он.

Глава государства подчеркнул, что Украина уже начала эксплуатировать F-16, сбивающие ракеты и беспилотники, однако этих самолётов мало.

Президент призвал партнёров разрешить уничтожать военные цели на территории России западным дальнобойным оружием.

«Сейчас мы слышим, что ваша политика относительно дальнобойности не изменилась, но мы видим изменения относительно ракет ATACMS, Storm Shadow и SCALP – дефицит ракет и сотрудничества. И это касается даже нашей территории, оккупированной Россией, включая Крым. Мы считаем такие шаги ошибочными. Мы должны иметь этот дальнобойный потенциал не только относительно оккупированной территории Украины, но и российской территории, чтобы Россия была мотивирована искать мир», – сказал Владимир Зеленский.

Одесса News информировала, что США не согласны с мнение о том, что Украина с помощью американского дальнобойного оружия смогла бы уничтожить большинство военной авиации на территории страны-агрессора России.

Фото: сайт Президента Украины

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