Сегодня ночью в небе над Одесской областью сбито 4 вражеских дрона-камикадзе

Ночью, 13 октября, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» Воздушных Сил ВС Украины в небе над Одесской и Николаевской областями сбито 6 вражеских беспилотников.

Об этом сообщает со ссылкой на Оперативное командование «Юг» ВСУ представитель Одесской облвоенадминистрации Сергей Братчук.

Уточняется, что над Одесской областью уничтожено четыре вражеских дрона-камикадзе «Shahed-136», над Николаевской — два.

Как сообщала Одесса News, на утро 13 октября корабельная группировка вражеского флота из 12 боевых кораблей продолжает маневрировать в Чёрном море.

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