В Зелёном театре Одессы состоится благотворительная ярмарка

7-8 октября в Зелёном театре откроется благотворительная ярмарка “Амальгама”.
Там соберутся лучшие хендмейд-мастера Одессы, чтобы посетители обязательно что-то для себя присмотрели. Прибыль от продаж передается на нужды ВСУ.
На мероприятии вас будут ждать винтажная и дизайнерская одежда, украшения, стикеры, постеры, пазлы, еда, тату, декор для дома, воркшопы, хендмейд-изделия.
Всё это вместе с классной музыкой!
Приходите к 12 часам.
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