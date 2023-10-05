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В Зелёном театре Одессы состоится благотворительная ярмарка

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7-8 октября в Зелёном театре откроется благотворительная ярмарка “Амальгама”.

Там соберутся лучшие хендмейд-мастера Одессы, чтобы посетители обязательно что-то для себя присмотрели. Прибыль от продаж передается на нужды ВСУ.

На мероприятии вас будут ждать винтажная и дизайнерская одежда, украшения, стикеры, постеры, пазлы, еда, тату, декор для дома, воркшопы, хендмейд-изделия.

Всё это вместе с классной музыкой!

Приходите к 12 часам.

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