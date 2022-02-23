В Украине начался призыв резервистов

Призыв резервистов на военную службу начался с 23 февраля. Призову будут подлежать граждане от 18 до 60 лет, как офицеры, так и рядовой, а также сержантский состав.

Об этом говорится в комментарии относительно соответствующего указа Президента Владимира Зеленского на странице командования Сухопутных войск Вооружённых сил Украины в Facebook.

Отмечается, что максимальный срок службы – один год.

Резервисты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которых они проходили службу до этого и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве первой очереди (ОР-1).

«Для примера: во время предыдущей службы военнослужащий был водителем-механиком в воинской части А0000, поэтому будут призывать его в эту же часть, на эту же военно-учётную специальность.

За призванными резервистам, согласно закону Украины, будет сохраняться рабочее место и среднемесячная заработная плата», — говорится в сообщении.

Согласно указу Президента, говорится в разъяснении, «резервисты оперативного резерва первой очереди должны самостоятельно явиться в свои воинские части или ТЦК и СП, по телефонному звонку или получив повестку для явки в свой ТЦК. Если резервист по тем или иным причинам, предусмотренным законом, не может быть призван, ему необходимо лично предоставить подтверждающие документы. За неявку или игнорирование вызова предусмотрена административная или уголовная ответственность».

Резервисты первой очереди оперативного резерва — это военнослужащие, которые увольняются со срочной военной службы, военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, которые по своим профессионально-психологическим характеристикам и состоянию здоровья пригодны к службе в военном резерве и соответствуют установленным требованиям прохождения службы в военном резерве и получили определённую военную учётную специальность.

В соответствии с законом о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинского долга и ведения военного учёта, в течение суток резервисты могут быть призваны на военную службу в особый период без объявления мобилизации. Право объявить о таком призыве имеет Президент Украины — Верховный главнокомандующий ВСУ.

Как сообщала Одесса News, Президент подписал указ о призыве граждан, находящихся в военном резерве, о чём заявил в видеообращении 22 февраля.

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