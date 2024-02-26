733 дня войны: Нам сложно будет в ближайшие месяцы

Начались 733-и сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины.

По словам Главы Украинского государства Владимира Зеленского на пресс-конференции в рамках форума «Украина. Год 2024», которая транслировалась в YouTube Кабмина 25 февраля, Украину ожидают сложные месяцы.

«Нам сложно будет в ближайшие месяцы. Потому что есть колебания в США, которые имеют влияние на некоторые государства. Хотя ЕС соответствующей поддержкой показал свою способность быть лидером, – подчеркнул Зеленский. – Нам будет сложно в марте – апреле, мы будем проходить этот период таких разных волн, и политических, и финансовых, и давления разного. Так оно будет. Россия будет готовить контрнаступательные действия в начале лета или в конце мая месяца. Если смогут. Они будут готовиться, мы будем готовиться к их бою».

По мнению президента, российское наступление, который началось с 8 октября прошлого года, не принесло оккупантам никакого результата.

«Мы со своей стороны подготовим наш план и будем идти по нему. Переломными моментами станут выборы в США, и по этому поводу мы будем понимать, что произойдёт после этого», – резюмировал Зеленский.

Согласно оперативной сводке Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 26 февраля, за прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. Всего враг нанёс 11 ракетных и 98 авиационных ударов, совершил 129 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам.

«За прошедшие сутки и этой ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив баллистические и крылатые ракеты и дроны-камикадзе. По предварительной информации, наши защитники уничтожили 3 ракеты и 9 БпЛА типа Shahed», — говорится в сводке Генштаба.

В зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск (ОСГВ) ситуация такова:

ОСГВ «Север»: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность;

ОСГВ «Хортица»: на Купянском направлении враг предпринял 6 попыток наступления в районах Синьковки и Табаевки Харьковской области, на Лиманском направлении — отбиты 5 атак, на Бахмутском — 8;

ОСГВ «Таврия»: на Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 25 атак врага в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное, Невельское, Степное, Бердичи. На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где враг 40 раз пытался прорвать оборону наших войск. На Запорожском направлении украинские воины отразили 6 атак противника в районе Работиного;

ОСГВ «Одесса»: на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции и отражать штурмы российских оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки, противник предпринял 4 попытки штурма на левобережье Днепра.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава и 2 зенитным ракетным комплексам противника. Также нашими защитниками уничтожены 3 ракеты и 9 БпЛА типа Shahed. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 артиллерийским позициям противника.

Одесса News информировала, что 23 февраля, в канун второй годовщины начала полномасштабной войны России против Украины, Совет Безопасности ООН провёл заседание о поддержании мира и безопасности Украины.

На главном фото боец 118-й ОМБр ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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