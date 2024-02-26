Владельцы одесской компании GNT Group заявили о сговоре завладения их бизнесом

Украинский холдинг GNT Group продолжает судебный спор с Argentem Creek Partners и Innovatus и планирует встречный иск к кредитному агенту оппонентов о преступном сговоре с целью завладения бизнесом украинского холдинга и нанесении многомиллионного ущерба.

Об этом компания сообщила в своём пресс-релизе.

GNT Group – украинская стивидорная компания, работающая в Одесском морском торговом порту, экспортёр сельскохозяйственной продукции. Группа построила зерновой терминал в Одесском морском торговом порту.

В 2019 году компания получила кредит в размере $75 млн у ACP (Argentem Creek Partners) под залог корпоративных прав, стоимость которых намного превышала этот кредит, а в 2021 году — у Innovatus- на $20 млн под залог двойного покрытия зерном и корпоративными правами.

Из-за войны с Россией погашение кредитов было затруднено, но с началом работы «зернового коридора» появились возможности расчётов по кредитам.

Однако, в разгар работы «зернового коридора» кредиторы неожиданно приступили к принудительному взысканию долгов, заявили владельцы GNT Group Владимир Науменко и Сергей Гроза.

Сергей Гроза

Владимир Науменко

«За день до того, как объявить о взыскании, 19 декабря, кредитор уже инициировал смену руководства «Олимпекс Купе Интернейшнл» и других компаний холдинга, управляющих зерновым терминалом. Регистрационные действия, ныне признанные Минюстом незаконными, провёл регистратор Юрий Козлов», – отмечают «Українські новини».

17 февраля 2023 Печерский районный суд Киева принял постановление в пользу ООО «Олимпекс Купе Интернейшнл». Своим решением суд удовлетворил заявление компании и упразднил меры по обеспечению иска против неё.

6 июня Львовский окружной административный суд закрыл административное производство, которое инициировали по иску кредиторов одесского зернового терминала.

Сейчас украинская компания заявила, что Высокий суд Англии и Уэльса 8 февраля 2024 года отказался удовлетворить заявление об отмене WFO (Всемирный приказ о замораживании активов), выданного 13 января 2023 года. Однако, как отмечают в пресс-релизе, это решение не означает ничего, кроме продления судебного спора.

Высокий Суд Англии и Уэльса

Это решение суда может быть обжаловано, если владельцы GNT Group будут видеть в этом экономический и практический смысл, а их активы могут быть взысканы только по результатам разрешения арбитражного спора в Лондонском арбитраже.

Как подчеркивают в GNT Group, оппоненты манипулируют фактами в прессе, используя тезисы «Высокий суд подтвердил арест», «на имущество будет обращено взыскание, а Гроза и Науменко больше не смогут обжаловать этот арест», которые не соответствуют действительности.

Украинский холдинг констатирует, что не столько вред нанёс владельцам GNT Group сам WFO, сколько его использование кредиторами в «крайне грязной информационной кампании».

«Сам спор ещё продолжается, и в его пределах Лондонский арбитраж рассмотрит не только требования Madison Pacific Trust Limited, а также и встречный иск владельцев GNT Group к кредитному агенту о преступном сговоре с целью завладения бизнесом украинского холдинга и нанесении многомиллионного ущерба», – отмечено в пресс-релизе украинской компании.

Одесса News информировала, что хедж-фонд Argentem Creek Partners в апреле 2023 года снизил интенсивность агрессивных действий против украинского холдинга GNT Group из-за провала плана быстрого рейдерского захвата терминала ООО «Олимпекс Купе Интернейшнл».

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