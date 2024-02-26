Жители дома на улице 10-го Апреля в Одессе сами потушили пожар, но есть пострадавшие

Воскресным вечером 25 февраля в Службу спасения поступило сообщение о задымлении в квартире дома по улице 10-го Апреля в Приморском районе Одессы.

Как сообщает в Facebook Главное упрfвление ГСЧС Украины в Одесской области, по прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено возгорание домашнего имущества на площади 0,5 м кв, которое было ликвидировано жителями дома водой из вёдер ещё до прибытия спасателей.

«В результате пожара получила ожоги ног гражданка 2003 года рождения, которая в состоянии средней тяжести госпитализирована», — говорится в сообщении.

Вероятная причина пожара – поджог.

Ущерб – устанавливается.

Одесса News информировала о трагедии на пожаре 21 февраля в в заброшенном здании в посёлке Овидиополь Одесского района, на улице Маяковского.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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