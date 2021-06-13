Пожар в Одессе: несколько улиц остались без света и воды, жертв нет

12 июня в 17:50 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в Одессе по улице Транспортной на территории ДТЭК «Одесские электросети» произошло возгорание трансформаторной подстанции.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, подразделения спасателей автоматически направлялись к месту пожара по повышенному номеру вызова.

«По прибытию пожарно-спасательного подразделения установлено короткое замыкание в трансформаторе с последующим горением изоляции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 10 единиц техники и 38 человек личного состава в 18:27 пожар локализовали, а через минуту ликвидировали на площади 2 квадратных метра.

Подчёркивается, что погибших и пострадавших нет.

В ДТЭК сообщили, что трансформаторные подстанции «Чумка», «Артиллерийская» и полстанции «ЮЗР» аварийно отключились в 17:45 из-за повреждения на подстанции «Чумка». В 19:10 включили подстанции «Артиллерийскую» и «ЮЗР». Энергетики продолжают восстановительные работы.

Из-за аварии обесточены административное здание «Инфоксводоканала», а также водонасосная станция «Главная», поэтому не исключены перебои с водоснабжением в некоторых районах города.

Одесса News информировала о пожаре, который произошёл 14 мая в урологическом отделении Одесской городской клинической больницы №10.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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